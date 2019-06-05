Новий командувач ООС задекларував понад 600 тисяч доходу та земельну ділянку
Олександр Сирський зазначив про це у своїй декларації, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі.
Сирський за минулий рік вказав такі доходи: 632,157 тис. грн – зарплата в Генеральному штабі; 6 350 грн – соціальна допомога учасникам АТО; 1 265 грн – разова допомога від Генерального штабу; 6 350 грн – подарунок у негрошовій формі.
Його дружина Тамара Харченко задекларувала 7,5 тисяч грн зарплати і 10,320 тисяч грн допомоги при народженні дитини.
На рахунку в "Державному експортно-імпортному банку" Сирський має 80 тисяч грн, у ПриватБанку – 85,4 тисячі грн, в Ощадбанку – 12,5 тисячі грн, а готівкою тримає 10 тисяч доларів.
Крім того, Сирський є власником земельної ділянки площею 1 000 метрів квадратних у Київській області. Його дружина володіє дачним будинком площею 152,9 метра квадратних та двома земельними ділянками площею 2 015 метрів квадратних і 467 метрів квадратних у селі Шамраївці на Київщині.
Сирський користується службовою квартирою на 105,6 метра квадратних в Києві, яку йому надало Міністерство оборони.
В об'єктах незавершеного будівництва у нього вказане машиномісце площею 13,7 метра квадратних у Києві. Користується новопризначений командувач ООС автомобілем Renault Megan 2017 року випуску за 611 тисяч гривень.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко призначив командувачем Об’єднаних сил Олександра Сирського.
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