Порошенко призначив нового командувача ООС

"Я твердо переконаний, що його рівень підготовки дозволить успішно виконати поставлені завдання"

Чинний президент Петро Порошенко призначив новим командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

"Було прийнято рішення про проведення ротації керівництва ООС. Я підтримав пропозицію Міністерства оборони і призначив на посаду командувача генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича", - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, Сирський "успішно пройшов усі командні посади" від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу.

Глава держави додав, що Сирський брав активну участь в антитерористичній операції. "Я твердо переконаний, що його рівень підготовки дозволить успішно виконати поставлені завдання", - наголосив Порошенко.

Також, Петро Порошенко присвоїв заступнику начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігорю Момоту, загиблому в 2014 році на Донбасі, звання Героя України.