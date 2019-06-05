Порошенко призначив нового командувача ООС
"Було прийнято рішення про проведення ротації керівництва ООС. Я підтримав пропозицію Міністерства оборони і призначив на посаду командувача генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича", - сказав Порошенко.
За словами Порошенка, Сирський "успішно пройшов усі командні посади" від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу.
Глава держави додав, що Сирський брав активну участь в антитерористичній операції. "Я твердо переконаний, що його рівень підготовки дозволить успішно виконати поставлені завдання", - наголосив Порошенко.
Також, Петро Порошенко присвоїв заступнику начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігорю Момоту, загиблому в 2014 році на Донбасі, звання Героя України.
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