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ПОЛІТИКА

Новий міністр оборони Болгарії вимагає прискореної військової допомоги Україні

09 квітня 2024, 17:41
Новий міністр оборони Болгарії вимагає прискореної військової допомоги Україні
Джерело: Скріншот Youtube
"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні".

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Novinite.

Виступаючи на церемонії з нагоди вступу на посаду, Запрянов наголосив на нагальності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості для прямої військової допомоги", - зазначив він.

Визнаючи критичну необхідність швидких дій, Запрянов заявив, що тимчасовий уряд не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності та повинен пріоритетно нарощувати темпи діяльності.

Окрім цього, новий очільник оборонного відомства Болгарії наголосив на важливості завершення стратегічної ревізії у сфері оборони та окреслив плани щодо вирішення існуючих проблем у збройних силах і посилення обороноздатності країни.

Корупція в Болгарії залишається головним каналом для російського втручання і сприяла розпаду правлячої коаліції, заявив болгарський прем'єр-міністр, який пішов сьогодні у відставку.

Болгаріядопомога Україні

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