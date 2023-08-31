Новий міністр оборони Британії продовжуватиме підтримку України
31 серпня 2023, 15:32
Джерело: news.sky
Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в своєму першому пості в соціальній мережі заявив про наміри продовжувати підтримку України у війні проти росії.
Про це він написа в X (Twitter).
"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з відважними чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна", - йдеться в дописі.Сьогодні зранку стало відомо, що новим міністром Великої Британії став Грант Шеппс.