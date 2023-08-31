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Новий міністр оборони Британії продовжуватиме підтримку України

31 серпня 2023, 15:32
Новий міністр оборони Британії продовжуватиме підтримку України
Джерело: news.sky
Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в своєму першому пості в соціальній мережі заявив про наміри продовжувати підтримку України у війні проти росії.

Про це він написа в X (Twitter).

"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з відважними чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна", - йдеться в дописі. 

Сьогодні зранку стало відомо, що новим міністром Великої Британії став Грант Шеппс.
підтримкаУкраїнаШеппс

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