Новий міністр оборони Британії продовжуватиме підтримку України

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в своєму першому пості в соціальній мережі заявив про наміри продовжувати підтримку України у війні проти росії.

Про це він написа в X (Twitter).

"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з відважними чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна", - йдеться в дописі.