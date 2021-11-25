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Новий німецький уряд готовий підтримувати рух України до членства в ЄС

Ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства". Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки
Коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.
Новий німецький уряд готовий підтримувати рух України до членства в ЄС Фото: google.com
Текст угоди є в розпорядженні "Європейської правди".
 
"Ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства". Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться у тексті угоди.
 
Також зазначається що німецький уряд продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.
 
"Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2", - йдеться у документі.
 
Партії-учасниці уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом домовились про розподіл посад у кабінеті міністрів, за яким зовнішньополітичне відомство очолить співлідерка "Зелених" Анналена Бербок. 
 
Соціал-демократи, які набрали найбільше голосів на виборах, а також "Зелені" та вільні демократи завершили перемовини про коаліційну угоду та презентують її у середу.
 
Більше про політичний шлях і погляди Бербок читайте у статті: Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини.
 
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25 11 2021 12:16
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