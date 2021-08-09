ЄС дав згоду на багатомільярдний план фінансування реформ країн-кандидатів на членство

Держави-члени дали остаточне зелене світло майже 14,2 мільярдам євро передвступної фінансової допомоги на період 2021–2027 років на користь Республіки Албанія, Боснії та Герцеговини, Ісландії, Косова, Чорногорії, Республіки Північна Македонія, Республіки Сербія та Турецької Республіки

Країни-члени ЄС дали остаточну згоду на фінансову допомогу у розмірі понад 14 млрд євро у період 2021-2027 років для країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Держави-члени дали остаточне зелене світло майже 14,2 мільярдам євро передвступної фінансової допомоги на період 2021–2027 років на користь Республіки Албанія, Боснії та Герцеговини, Ісландії, Косова, Чорногорії, Республіки Північна Македонія, Республіки Сербія та Турецької Республіки" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти мають допомогти країнам провести реформи з метою майбутнього членства в ЄС.

"Бенефіціарам буде надана підтримка у проведенні необхідних політичних, інституційних, правових, адміністративних, соціальних та економічних реформ з метою дотримання цінностей ЄС та поступового пристосування до його правил, стандартів, політики та практики", - заявили у Раді ЄС.

Допомога буде заснована як на підході, орієнтованому на результативність, так і на принципі справедливої частки. Це означає, що допомога буде відрізнятися за обсягом та інтенсивністю відповідно до результатів діяльності зацікавлених країн.

Особливу увагу буде приділено зусиллям, що докладаються у фундаментальних сферах реформ (верховенство права та основні права, демократичні інститути та реформа державного управління, а також економічний розвиток та конкурентоспроможність).

Водночас буде застосовано принцип справедливої частки, щоб забезпечити врахування обсягу та інтенсивності фінансування не лише результатів діяльності країн-кандидатів, а й їхніх потреб та можливостей, щоб уникнути непропорційно низького рівня допомоги у порівнянні з іншими та забезпечити прогрес усіх країн.

Тепер план має схвалити Європарламент.