Новий пакет військової допомоги від США: що увійшло
Міністерство оборони США оголосило, що перелік додаткової військової допомоги на 200 мільйонів доларів, про яку Джо Байден оголосив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, включає в себе засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та допоміжне обладнання.
Це вже 53 транш із запасів Міноборони, який адміністрація Байдена виділила Україні із серпня 2021 року.
Про це повідомили в Пентагоні.
Зокрема новий пакет військової допомоги від США налічує:
- ракети AIM-9M для протиповітряної оборони,
- компоненти системи протиповітряної оборони,
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS,
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM,
- ракети з оптичним відстеженням і наведенням по дроту (TOW) для ураження бронетехніки,
- протитанкові системи Javelin та AT-4,
- понад 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї,
- боєприпаси для руйнування перешкод,
- обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, запасні запчастини, генератори та інше допоміжне устаткування.
"Військова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона стримує потенційну агресію в інших частинах світу, водночас зміцнює нашу оборонно-промислову базу та створює висококваліфіковані робочі місця для американців", - зауважили в Пентагоні.