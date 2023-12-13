Новий пакет військової допомоги від США: що увійшло

Україна отримає більше ракет і снарядів.

Міністерство оборони США оголосило, що перелік додаткової військової допомоги на 200 мільйонів доларів, про яку Джо Байден оголосив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, включає в себе засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та допоміжне обладнання.

Це вже 53 транш із запасів Міноборони, який адміністрація Байдена виділила Україні із серпня 2021 року.

Про це повідомили в Пентагоні.

Зокрема новий пакет військової допомоги від США налічує:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони,

компоненти системи протиповітряної оборони,

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS,

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM,

ракети з оптичним відстеженням і наведенням по дроту (TOW) для ураження бронетехніки,

протитанкові системи Javelin та AT-4,

понад 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї,

боєприпаси для руйнування перешкод,

обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, запасні запчастини, генератори та інше допоміжне устаткування.

"Військова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона стримує потенційну агресію в інших частинах світу, водночас зміцнює нашу оборонно-промислову базу та створює висококваліфіковані робочі місця для американців", - зауважили в Пентагоні.