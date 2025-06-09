Він планує співпрацю й з іншими країнами в регіоні.

Будапешт важливий партнер для Варшави і співпрацю будуть налагоджувати в рамках регіональної Вишеградської групи.

Про це заявив новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, інформує агенція Reuters.

"Перед нами стоять серйозні завдання, такі як відродження Вишеградської групи, яка стане для мене важливим форматом, а також зміцнення східного флангу НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - заявив Навроцький.

Він додав, що хоче зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, "який є дуже ефективним політиком, що доведено його неодноразовими результатами на виборах в Угорщині".

"І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", - додав новообраний президент.

Після його обрання ми писали, що новообраний президент Польщі очікує на продовження тісного партнерства з Україною.