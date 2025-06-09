Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий президент Польщі планує встановити добросусідські відносини з прем'єром Угорщини

09 червня 2025, 17:46
Новий президент Польщі планує встановити добросусідські відносини з прем'єром Угорщини
Фото: Getty Images
Він планує співпрацю й з іншими країнами в регіоні.

Будапешт важливий партнер для Варшави і співпрацю будуть налагоджувати в рамках регіональної Вишеградської групи.

Про це заявив новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, інформує агенція Reuters.

"Перед нами стоять серйозні завдання, такі як відродження Вишеградської групи, яка стане для мене важливим форматом, а також зміцнення східного флангу НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - заявив Навроцький. 

Він додав, що хоче зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, "який є дуже ефективним політиком, що доведено його неодноразовими результатами на виборах в Угорщині".

"І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", - додав новообраний президент.

Після його обрання ми писали, що новообраний президент Польщі очікує на продовження тісного партнерства з Україною.

 

УгорщинаВіктор ОрбанКароль Навроцький

Останні матеріали

Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється