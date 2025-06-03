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ПОЛІТИКА

Новообраний президент Польщі очікує на продовження тісного партнерства з Україною

03 червня 2025, 17:39
Новообраний президент Польщі очікує на продовження тісного партнерства з Україною
Фото: Getty Images
Навроцький хоче розвивати партнерські відносини з Україною.

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький чекає на продовження партнерства між Києвом та Варшавою, однак для цього, за його словами, потрібне вирішення назрілих історичних питань.

Про це він написав у X і подякував президенту Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький хоче розвивати партнерські відносини з Україною. Він зазначив, що Польща була найсильнішим прихильником України у відбитті російської агресії, та більш ніж будь-яка інша країна розуміє цю небезпеку.

Проте, на думку Навроцького, який з 2021 року очолює польський Інститут національної пам’яті, розвиток відносин між країнами потребує вирішення назрілих історичних питань між ними. Найімовірніше, він мав на увазі Волинську трагедію.

Нагадаємо, 2 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. 

Варто зазначити, що перед другим туром президентських виборів, Навроцький погодився не пускати Україну в НАТО в обмін на підтримку лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Сьогодні стало відомо, що чинний президент Польщі Анджей Дуда планує зустрітися з Навроцьким і поговорити з ним про позицію щодо України.

ПольщаКароль Навроцький

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