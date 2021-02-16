Новий різновид COVID-19 виявлено у Великій Британії
Цей різновид COVID-19 був виявлений за допомогою секвенування генома в 10 країнах, включно з Великою Британією, Данією, США і Австралією. Як повідомили дослідники, тільки у Великій Британії зареєстровано 32 випадки захворювання, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що найбільш ранні випадки були датовані груднем і з'явилися у Великій Британії і Нігерії.
За даними вчених, новий варіант має схожість з британською мутацією коронавірусу B117.
Вчених турбує, що B1525 володіє "потенційно тривожним набором мутацій", серед яких зміна E484K у шиповидному білку, яка робить вірус більш стійким до антитіл.
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