Новий різновид COVID-19 виявлено у Великій Британії

Варіант COVID-19, названий B1525, виявлений у Великій Британії, а також у таких країнах, як Данія, США і Австралія, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідників з Единбурзького університету.

Цей різновид COVID-19 був виявлений за допомогою секвенування генома в 10 країнах, включно з Великою Британією, Данією, США і Австралією. Як повідомили дослідники, тільки у Великій Британії зареєстровано 32 випадки захворювання, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що найбільш ранні випадки були датовані груднем і з'явилися у Великій Британії і Нігерії.

За даними вчених, новий варіант має схожість з британською мутацією коронавірусу B117.

Вчених турбує, що B1525 володіє "потенційно тривожним набором мутацій", серед яких зміна E484K у шиповидному білку, яка робить вірус більш стійким до антитіл.

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