Новий температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, передає РБК - Україна.
За даними обсерваторії, це була друга поспіль найспекотніша ніч у столиці.
Крім того, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила 27,3 градусів, що на 1,5 градусів вище торішнього рекордного значення температури для цього дня. Кліматична норма перевищена на 9 градусів.
"За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.
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