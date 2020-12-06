Новий температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч Після повернення літа у столиці вже встановлено чотири температурних рекорди

Ніч на п'ятницю, 12 червня, в Києві виявилася найтеплішою з 1881 року, оскільки її температура не опустилася нижче 21,7 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 21,4 градусів 2010 року перевищено на 0,3 градусів.

Фото: unian.net

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, передає РБК - Україна. За даними обсерваторії, це була друга поспіль найспекотніша ніч у столиці. Крім того, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила 27,3 градусів, що на 1,5 градусів вище торішнього рекордного значення температури для цього дня. Кліматична норма перевищена на 9 градусів. "За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.

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