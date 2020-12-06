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Через негоду в Україні знеструмлено 241 населений пункт

До відновлення електропостачання у регіонах були залучені бригади обленерго
Вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.
Через негоду в Україні знеструмлено 241 населений пункт Фото: Pixabaу

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Як повідомляється, через негоду у двох областях, спрацювали системи захисту ліній електропередач, які знеструмили 241 населений пункт. Зокрема, у Львівській - 200, а у Волинській - 41. До відновлення електропостачання у регіонах були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України очікуються значні дощі та грози. Місцями також можливий град та шквали вітру.

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12 06 2020 11:00
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