CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду в Україні знеструмлено 241 населений пункт
До відновлення електропостачання у регіонах були залучені бригади обленерго
Фото: Pixabaу
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Як повідомляється, через негоду у двох областях, спрацювали системи захисту ліній електропередач, які знеструмили 241 населений пункт. Зокрема, у Львівській - 200, а у Волинській - 41. До відновлення електропостачання у регіонах були залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України очікуються значні дощі та грози. Місцями також можливий град та шквали вітру.
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