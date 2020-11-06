CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України очікуються значні дощі та грози. Місцями також можливий град та шквали вітру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Град, шквали та зливи з грозою: синоптики попередили про негоду
У Карпатах прогнозують значні дощі
Фото: Matt Granz
Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.
За даними синоптиків, завтра у західних, південних та Вінницькій областях варто очікувати грози, подекуди пройде град та можливі шквали вітру до 20 метрів на секунду.
Крім того, у регіоні Карпат прогнозують значні дощі
Нагадаємо, що 11 червня, у західних областях та в Криму будуть лити дощі з грозами, а у всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря в Україні буде в межах +25 +35 градусів тепла.
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