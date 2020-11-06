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Град, шквали та зливи з грозою: синоптики попередили про негоду

У Карпатах прогнозують значні дощі
У п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України очікуються значні дощі та грози. Місцями також можливий град та шквали вітру.
Град, шквали та зливи з грозою: синоптики попередили про негоду Фото: Matt Granz

Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.

За даними синоптиків, завтра у західних, південних та Вінницькій областях варто очікувати грози, подекуди пройде град та можливі шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Крім того, у регіоні Карпат прогнозують значні дощі

Нагадаємо, що 11 червня, у західних областях та в Криму будуть лити дощі з грозами, а у всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря в Україні буде в межах +25 +35 градусів тепла.

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11 06 2020 16:40
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