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CУСПІЛЬСТВО

Новий температурний рекорд: Земля пережила найспекотніший день

24 липня 2024, 13:52
Новий температурний рекорд: Земля пережила найспекотніший день
Фото: з вільного доступу
Попередній рекорд було встановлено минулого року.

Служба моніторингу змін клімату Copernicus (C3S) зареєструвала новий найспекотніший день в історії спостережень. Земля пережила його 21 липня, коли середня глобальна температура становила 17,09 градуса за Цельсієм, повідомляє Science Alert.

Попередню рекордну температуру, 17,08 градуса Цельсія, було зареєстровано 6 липня 2023 року.

Новий найспекотніший день в історії спостережень зареєстрували на тлі хвиль спеки та лісових пожеж, які охопили Європу та США.

"Зараз ми знаходимося на насправді незвіданій території, і оскільки клімат продовжує нагріватися, ми обов'язково побачимо нові рекорди в найближчі місяці та роки", - заявив директор C3S Карло Буонтемпо.

За словами Буонтемпо, хоча це лише незначне підвищення, порівняно з попереднім рекордом, «по-справжньому приголомшливим» стала смуга безпрецедентної глобальної спеки, зафіксована за останні 13 місяців. Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, встановлював новий рекорд.

Разом з тим, цілком імовірно, що новий рекорд буде побито вже найближчим часом. Очікується, що глобальні температури незабаром досягнуть піку і впадуть, хоча найближчими тижнями можуть спостерігатися подальші коливання.

Зміни клімату роблять екстремальні погодні явища, такі як хвилі спеки та повені, ще більш екстремальними. Цей рік уже відзначився великими лихами по всьому світу.

Так, смертоносні хвилі спеки фіксували у Північній Америці, Мексиці, Індії, Таїланді та інших країнах світу, а у Східній Африці, Китаї та Бразилії сталися потужні повені. У південній та східній Європі вирують лісові пожежі, які також спостерігаються у США та Канаді.

спекатемпература

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