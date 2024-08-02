Новий український корвет має багато "сюрпризів"
Український проєкт "Гетьман Іван Виговський"відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.
Про це спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук написав на Facebook-сторінці.
В корветі, який вчора спустили на воду в Туреччині, є багато сюрпризів.
"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в дописі.
Плетенчук додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.
Нагадаємо, що вчора в Туреччині спустили на воду другий український корвет "Гетьман Іван Виговський"(F-212).