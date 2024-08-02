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Новий український корвет має багато "сюрпризів"

02 серпня 2024, 20:45
Новий український корвет має багато
Укрінформ
Він буде іншим, ніж серійний турецьки проєкт.

Український проєкт "Гетьман Іван Виговський"відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі. 

Про це спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук написав на Facebook-сторінці

В корветі, який вчора спустили на воду в Туреччині, є багато сюрпризів. 

"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в дописі.

Плетенчук додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.

Нагадаємо, що вчора в Туреччині спустили на воду другий український корвет "Гетьман Іван Виговський"(F-212).

Корвет "Гетьман Іван Виговський", який будується в Туреччині для ВМС України та був вчора урочисто спущений на воду. 
Він має здійснити своє перше плавання в 2026 році, а передача військового корабля Україні запланована на перший квартал 2027 року.
український корветГетьман Іван Виговський

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