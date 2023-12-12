Новий уряд Польщі знайшов спосіб розблокувати кордон з Україною – Туск

Дональд Туск заявив, що попередній уряд Матеуша Моравецького не подбав про інтереси польських перевізників.

Новий уряд Польщі знайшов спосіб з одного боку задовольнити інтереси протестуючих перевізників, а з іншого - розблокувати кордон з Україною.

Про це заявив голова Ради міністрів РП Дональд Туск під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду, повідомляє Укрінформ.

За його словами, попередній уряд Матеуша Моравецького не подбав про інтереси польських перевізників і відмовився від контролю за кордоном з Україною під час війни.

"З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи на якомога швидше розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи, щоб якомога швидше задовольнити потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі", - наголосив Туск.

Туск під час виступу перед Сеймом наголосив, що завдання нового уряду країни - вимагати від Заходу повної рішучості у питанні підтримки України.

"Президенту Зеленському в очі кажуть, що немає сил. Завдання Польщі, нового уряду, – голосно і твердо вимагати від Заходу повної рішучості в допомозі Україні у цій війні", – сказав Туск, додавши, що буде робити це "з першого дня", адже не може слухати про втому від війни.

Туск також наголосив, що завдання Польщі - знову стати лідером у Європі. Ба більше, країна повинна стати надійним союзником США.

Як відомо, 11 грудня уряд Польщі обрав прем’єр-міністром лідера парламентської більшості Дональда Туска.