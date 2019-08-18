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Новий уряд сформуємо за два дні, - представник Зеленського

На посаду прем’єр-міністра є низка кандидатур, але розкривати їхні імена Герус не хоче
Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що для формування уряду новому складу Верховної Ради буде достатньо двох днів.
Новий уряд сформуємо за два дні, - представник Зеленського Фото: з відкритих джерел

"Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо", - сказав Герус, повідомляє "Громадське".

Щодо себе Герус зазначив, що не знає, де він більше хотів би працювати - у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості або в комітеті Ради з питань енергетики.

Він також розповів, що на посаду прем’єр-міністра є низка кандидатур, але розкривати їхні імена він не хоче.  

Раніше майбутній депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія опублікував шорт-лист з претендентами на посаду прем’єра. У ньому: директор розвитку бізнесу Нафтогазу Юрій Вітренко, голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

Нагадаємо, що у Зеленського розробляють рішення про зниження ціни на електрику для водоканалів.

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