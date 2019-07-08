У Зеленського розробляють рішення про зниження ціни на електрику для водоканалів
"Це (запровадження ринку електроенергії — ред.) відбулося зі зростанням ціни на електрику (для водоканалів) на 25%. Просто перевести його на кінцевого споживача не правильно. Ми розробляємо механізм. Триває спілкування з регулятором, Міністерством енергетики, щоб знизити (вартість електрики — ред.) на 10% з рівня, який є на початок місяця", - повідомив Герус, йдеться в "Ліга.Бізнес".
Нагадаємо, представник президента України в уряді Андрій Герус заперечує можливість колапсу через рішення суду зупинити дві постанови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, про тарифи "Укренерго".
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