У Зеленського розробляють рішення про зниження ціни на електрику для водоканалів

Команда президента Володимира Зеленського спільно з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробляють рішення, яке дозволить знизити ціни на електрику для водоканалів на 10%

Про це повідомив представник Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"Це (запровадження ринку електроенергії — ред.) відбулося зі зростанням ціни на електрику (для водоканалів) на 25%. Просто перевести його на кінцевого споживача не правильно. Ми розробляємо механізм. Триває спілкування з регулятором, Міністерством енергетики, щоб знизити (вартість електрики — ред.) на 10% з рівня, який є на початок місяця", - повідомив Герус, йдеться в "Ліга.Бізнес".

Нагадаємо, представник президента України в уряді Андрій Герус заперечує можливість колапсу через рішення суду зупинити дві постанови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, про тарифи "Укренерго".

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