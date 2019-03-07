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Колапсу через рішення суду щодо тарифів "Укренерго" не буде, - Представник президента

Представник президента України в уряді Андрій Герус заперечує можливість колапсу через рішення суду зупинити дві постанови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, про тарифи "Укренерго"
Він зауважив, що ухвалу суду можна оскаржити.
Колапсу через рішення суду щодо тарифів "Укренерго" не буде, - Представник президента Фото: з відкритих джерел

"У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це "колапс". А як ростуть тарифи для споживачів, то це "реформа". Ніякого колапсу не буде. Це рішення щодо фінансових доходів одної компанії. І воно ніяк не змінює ні моделі ринку, ні роботи електростанцій", – написав Герус у Facebook, йдеться в "Радіо Свобода".

Крім того, за його словами, на сайті НКРЕКП висить проект постанови про нові тарифи для "Укренерго" з 1 січня.

"Тобто найбільше, що ця ухвала суду може прожити, – це 29 днів", – вважає Герус.

Окружний адміністративний суд Києва за позовом "Нікопольського заводу феросплавів" зупинив дію постанов НКРЕКП під номерами 954 та 955.

В "Укренерго" заявили, що ці документи встановили тарифи для національної енергетичної компанії на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук впевнений, що рішення Окружного адміністративного суду Києва "призведе до колапсу нового ринку електричної енергії".

Раніше стало відомо, що в Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергії.

Нагадаємо, у Національній академії правових наук заявили, що запровадження нового ринку електроенергії, яке, відповідно до закону, має відбутися 1 липня 2019 року, може призвести до відключення деяких населених пунктів від електро-, водо- та теплопостачання.

За словами Геруса, за останні три тижні за перенос ринку висловилися Світовий банк, ЄБРР, Єврокомісія, USAID, Спілка українських підприємців та інші.

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03 07 2019 12:27
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