Новий заступник Єрмака пояснив, як в Офісі "запускатимуть" економіку

За його словами, влада робитиме це через стимулювання попиту, а не шляхом прямих дотацій

Новопризначений заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма працюватиме над проєктами стимулювання секторів економіки з великим мультиплікатором.

Про це він розповів у інтерв'ю Forbes, зазначає Економічна правда.

"Я відповідаю за запуск економіки та структурні зміни у всіх економічних питаннях. Ми готуємо великий проєкт із стимулювання тих секторів економіки, де є високий рівень локалізації та великий мультиплікатор в економічному ланцюжку", - заявив Шурма.

За його словами, влада робитиме це через стимулювання попиту, а не шляхом прямих дотацій.

На посаді заступника Андрія Єрмака з економічних питань Шурма куруватиме програми "єПідтримка", яку називають "тисячою президента", "Економічний паспорт українця" - накопичення коштів від користування надрами для новонароджених українців - та "Українська мрія", програма доступних кредитів на купівлю житла, електромобілів, оплати навчання.

"Ключове - ми не надаватимемо пряму державну допомогу, ми створюватимемо інструменти стимулювання попиту. Так ми запустимо по ланцюжку всю економіку", - заявив Шурма.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.