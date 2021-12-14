Новий заступник Єрмака пояснив, як в Офісі "запускатимуть" економіку
Про це він розповів у інтерв'ю Forbes, зазначає Економічна правда.
"Я відповідаю за запуск економіки та структурні зміни у всіх економічних питаннях. Ми готуємо великий проєкт із стимулювання тих секторів економіки, де є високий рівень локалізації та великий мультиплікатор в економічному ланцюжку", - заявив Шурма.
За його словами, влада робитиме це через стимулювання попиту, а не шляхом прямих дотацій.
На посаді заступника Андрія Єрмака з економічних питань Шурма куруватиме програми "єПідтримка", яку називають "тисячою президента", "Економічний паспорт українця" - накопичення коштів від користування надрами для новонароджених українців - та "Українська мрія", програма доступних кредитів на купівлю житла, електромобілів, оплати навчання.
"Ключове - ми не надаватимемо пряму державну допомогу, ми створюватимемо інструменти стимулювання попиту. Так ми запустимо по ланцюжку всю економіку", - заявив Шурма.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.
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