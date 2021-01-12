Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Президент анонсував запуск економічного паспорта українця

"Тому до 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - підкреслив президент
Президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.
Президент анонсував запуск економічного паспорта українця Фото: з вільного доступу

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради, повідомляє Економічна правда.

"Я хочу подякувати Верховній Раді України - вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон № 5600, який збільшує ренту: плату за використання природних ресурсів. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей.

Тому до 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - підкреслив президент.

За його словами, відповідно до законопроєкту, ці кошти - плата за використання наших надр - накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

"По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла. Завдяки цим двом законам нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. І це теж буде вперше за роки нашої незалежності", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2021 13:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.