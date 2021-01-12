Президент анонсував запуск економічного паспорта українця

"Тому до 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - підкреслив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради, повідомляє Економічна правда.

"Я хочу подякувати Верховній Раді України - вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон № 5600, який збільшує ренту: плату за використання природних ресурсів. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей.

Тому до 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - підкреслив президент.

За його словами, відповідно до законопроєкту, ці кошти - плата за використання наших надр - накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

"По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла. Завдяки цим двом законам нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. І це теж буде вперше за роки нашої незалежності", - додав Зеленський.

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