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Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ

Причини звільнення Руснака із департаменту СБУ в указі не розголошуються
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ Фото: з вільних джерел

Відповідний підписаний указ опублікували 29 листопада, повідомляє Громадське.

Причини звільнення Руснака із департаменту СБУ в указі не розголошуються.

Олександр Руснак - генерал-майор СБУ. Це звання президент присвоїв йому у 2020 році. Начальником департаменту контррозвідки спецслужби Зеленський його призначив у вересні 2019 року.

Що передувало?

Нагадаємо, 26 листопада на пресбрифінгу президент заявив, що йому "соромно" через те, що українська контррозвідка виявилась не готовою і не фаховою під час операції із затримання "вагнерівців".

"Я вам не кажу, як росіяни відреагували на це, яку інформацію я отримав, як вони раділи, як вони нас "удєлалі". Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, "видатних розвідників України". Мені соромно. Ми були слабкими у цій операції", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій і тимчасово поклав виконання обов'язків голови ДСНС на Сергія Крука.

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30 11 2021 14:04
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