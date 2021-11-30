Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Відповідний підписаний указ опублікували 29 листопада, повідомляє Громадське.
Причини звільнення Руснака із департаменту СБУ в указі не розголошуються.
Олександр Руснак - генерал-майор СБУ. Це звання президент присвоїв йому у 2020 році. Начальником департаменту контррозвідки спецслужби Зеленський його призначив у вересні 2019 року.
Що передувало?
Нагадаємо, 26 листопада на пресбрифінгу президент заявив, що йому "соромно" через те, що українська контррозвідка виявилась не готовою і не фаховою під час операції із затримання "вагнерівців".
"Я вам не кажу, як росіяни відреагували на це, яку інформацію я отримав, як вони раділи, як вони нас "удєлалі". Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, "видатних розвідників України". Мені соромно. Ми були слабкими у цій операції", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій і тимчасово поклав виконання обов'язків голови ДСНС на Сергія Крука.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі