Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.

Відповідний підписаний указ опублікували 29 листопада, повідомляє Громадське.

Причини звільнення Руснака із департаменту СБУ в указі не розголошуються.

Олександр Руснак - генерал-майор СБУ. Це звання президент присвоїв йому у 2020 році. Начальником департаменту контррозвідки спецслужби Зеленський його призначив у вересні 2019 року.

Що передувало?

Нагадаємо, 26 листопада на пресбрифінгу президент заявив, що йому "соромно" через те, що українська контррозвідка виявилась не готовою і не фаховою під час операції із затримання "вагнерівців".

"Я вам не кажу, як росіяни відреагували на це, яку інформацію я отримав, як вони раділи, як вони нас "удєлалі". Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, "видатних розвідників України". Мені соромно. Ми були слабкими у цій операції", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій і тимчасово поклав виконання обов'язків голови ДСНС на Сергія Крука.