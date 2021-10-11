Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна Звільнено: Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тимчасово покладено виконання обов’язків/погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків: голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Крука Сергія Івановича

Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій і тимчасово поклав виконання обов'язків голови ДСНС на Сергія Крука.

Фото: ua.interfax.com.ua

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 листопада, передає Укрінформ з посиланням на повідомленні представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Телеграмі. "Звільнено: Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тимчасово покладено виконання обов’язків/погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків: голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Крука Сергія Івановича", - написав Мельничук. Також, за його словами, призначено Фаріда Сафарова заступником міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Артема Ріпенка - головою Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Кабмін погодив і призначення Наталії Кучми головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області; Василя Сенчука - головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області; Віктора Петренка - головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області; Олександра Дубченка - головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області; Олександра Селівона - головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області. Також погоджено призначення Вадима Созоника заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Жанни Осипенко - заступником голови Київської обласної державної адміністрації. Як повідомлялося, Чечоткін був призначений головою Держслужби з надзвичайних ситуацій 14 травня 2015 року. Сергій Крук з жовтня 2014 року обіймав посаду начальника Головного управління ДСНС у Рівненській області. Читайте також: Рада розгляне звільнення 5 міністрів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію