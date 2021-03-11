ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада у середу, 3 листопада розгляне звільнення п’яти міністрів за їхніми заявами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада розгляне звільнення 5 міністрів
Фото:pressident.gov.ua
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів в Раді Тарас Мельничук, передає "Економічна правда".
Так, розглядатимуть:
звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;
звільнення першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка;
звільнення віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова;
звільнення віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;
звільнення міністра оборони Андрія Тарана.
Нагадуємо:
На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку. Раніше повідомлялося, що посаду Уруського може отримати очільник Митної служби Павло Рябікін.
Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади. Замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.
Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони напередодні розгляду кадрових питань Кабінету міністрів у парламенті.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2021 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі