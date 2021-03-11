Рада розгляне звільнення 5 міністрів

Верховна Рада у середу, 3 листопада розгляне звільнення п’яти міністрів за їхніми заявами.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів в Раді Тарас Мельничук, передає "Економічна правда".

Так, розглядатимуть:

звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;

звільнення першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка;

звільнення віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова;

звільнення віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;

звільнення міністра оборони Андрія Тарана.

Нагадуємо:

На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку. Раніше повідомлялося, що посаду Уруського може отримати очільник Митної служби Павло Рябікін.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади. Замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.

Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони напередодні розгляду кадрових питань Кабінету міністрів у парламенті.