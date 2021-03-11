Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада розгляне звільнення 5 міністрів

Верховна Рада у середу, 3 листопада розгляне звільнення п’яти міністрів за їхніми заявами.
Рада розгляне звільнення 5 міністрів Фото:pressident.gov.ua
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів в Раді Тарас Мельничук, передає "Економічна правда".
 
Так, розглядатимуть:
 
звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;
звільнення першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка;
звільнення  віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова;
звільнення віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;
звільнення міністра оборони Андрія Тарана.
 
Нагадуємо:
 
На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку. Раніше повідомлялося, що посаду Уруського може отримати очільник Митної служби Павло Рябікін.
 
Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади. Замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.
 
Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони напередодні розгляду кадрових питань Кабінету міністрів у парламенті. 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2021 11:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.