ЗДОРОВ'Я НОВИНИГенеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу все ще небезпечною. Водночас він вбачає прогрес у контролі над поширенням хвороби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нинішній етап пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечним - ВООЗ
За словами гендиректора ВООЗ, світ досягнув прогресу в контролі над пандемією
Фото: з вільного доступу
Про це він заявив на засіданні Ради міжнародного партнерства з боротьби з пандемією ACT-Accelerator, повідомляє "Громадське".
"Пандемія постала перед нами у двох іпостасях: держави, які відкривають економіку і змогли приборкати пандемію... і країни, де населення не охоплене вакцинацією і спостерігається хвиля госпіталізацій і летальних випадків", - розповів він.
За словами гендиректора ВООЗ, світ досягнув прогресу в контролі над пандемією, проте нинішній етап пандемії все ще залишається небезпечним. Єдиний вихід - носіння захисних масок, масове тестування й вакцинація людей проти коронавірусу.
Нагадаємо, що ВООЗ досі невідомо про жоден випадок COVID в Північній Кореї
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