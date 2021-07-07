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Нинішній етап пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечним - ВООЗ

За словами гендиректора ВООЗ, світ досягнув прогресу в контролі над пандемією
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу все ще небезпечною. Водночас він вбачає прогрес у контролі над поширенням хвороби.
Нинішній етап пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечним - ВООЗ Фото: з вільного доступу

Про це він заявив на засіданні Ради міжнародного партнерства з боротьби з пандемією ACT-Accelerator, повідомляє "Громадське".

"Пандемія постала перед нами у двох іпостасях: держави, які відкривають економіку і змогли приборкати пандемію... і країни, де населення не охоплене вакцинацією і спостерігається хвиля госпіталізацій і летальних випадків", - розповів він.

За словами гендиректора ВООЗ, світ досягнув прогресу в контролі над пандемією, проте нинішній етап пандемії все ще залишається небезпечним. Єдиний вихід - носіння захисних масок, масове тестування й вакцинація людей проти коронавірусу.

Нагадаємо, що ВООЗ досі невідомо про жоден випадок COVID в Північній Кореї

 
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07 07 2021 16:57
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