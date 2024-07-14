Нинішньої підтримки України недостатньо, щоб відвоювати території – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел розкритикував метафору "міст до НАТО", а також заявив, що наразі відвоювати усю територію, захоплену росією, для України є нереальним завданням.

"Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз", – підсумував Павел результати саміту.

Стосовно того, чи достатньо наданої підтримки Україні, щоб відтиснути російських загарбників, Павел сказав:

"Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник".

росія, додав Павел, "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна з усією союзницькою допомогою.

“Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту”, – додав Павел.

Він також закликав “якомога швидше переконати росію”, що і вони не можуть досягти жодного значного успіху на полі бою. Тож мають сідати за стіл переговорів.

"Ми повинні застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що цей конфлікт має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН", – вважає чеський президент.

Він також зауважив: "Тим часом ми також повинні зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов’язаним з росією. І створити тиск з боку Китаю на росію для переговорів. І потім, як тільки почнуться переговори, очевидно, що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими територіями, які ми ніколи не визнаємо російськими".

"Але ми розуміємо, що за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як їх повернути", – повторив Павел.

Стосовно метафори "міст до НАТО", широко застосовуваної під час саміту НАТО стосовно шляху України до членства у альянсі, то Павел сказав:

"Я трохи чутливо реагую на це слово "міст", бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як "міст між Заходом і Сходом", але зараз це не працює".

Павел розповів, що тривало багато дискусій щодо України і в результаті, було таки вписано слово "міст".

"Ви знаєте, міст можна легко зруйнувати", – застеріг Петер Павел.

Натомість якщо Україна залишатиметься у "тіньовій зоні" НАТО, то це лише створить умови для нового конфлікту, переконаний Павел. А для стабільності на східному фланзі слід наблизити Україну до НАТО та сприяти її інтеграції в альянс.