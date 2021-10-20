Нирку від генномодифікованої свині вперше успішно трансплантували людині

Хірурги у США вперше успішно пересадили нирку від генномодифікованої свині людині. Після трансплантації не сталося негайного відторгнення органу.

Про це повідомляє Reuters, пише Громадське.

Операцію проводили у Медичному центрі Лангон при Університеті Нью-Йорка. Хірурги використовували нирку від свині, гени якої змінили так, щоб її тканини більше не містили молекул, які викликають майже миттєве відторгнення органу.

Отримав нирку пацієнт, у якого діагностували смерть мозку та який мав порушення функції нирок. Його родина погодилася на експеримент перш ніж відключити пацієнта від засобів життєзабезпечення.

Нирку приєднали до кровоносних судин людини. За словами хірурга-трансплантолога Роберта Монтгомері, нирка виробляє таку ж кількість сечі, як і пересаджені людські нирки. Також медики не помітили за три дні жодних доказів негайного відторгнення органу, як це відбувається після пересадки нирки від не генномодифікованої свині.

Крім того, високий рівень креатиніну у пацієнта - показник поганої функції нирок - повернувся до норми після трансплантації.

Генетично змінена свиня має назву GalSafe. У грудні 2020 року регулятор США дозволив використовувати таких тварин як їжу для людей з алергією на м'ясо та як потенційне джерело для створення медикаментів. Однак медичні вироби з таких свиней все ще потребують спеціального схвалення.

Інші дослідники вважають, що свині GalSafe можуть бути джерелом для трансплантації різних органів: клапанів серця, шкіри тощо.

Чому ця трансплантація важлива?

Нинішній експеримент має відкрити шлях для випробування таких трансплантацій у пацієнтів із термінальною стадією ниркової недостатності. Вчені припускають, що важкохворим пацієнтам пересаджуватимуть свинячу нирку, наприклад, поки не стане доступним людський орган.

Цього разу хірурги здійснювали одну трансплантацію. Нирка залишалася в організмі лише три дні, тож наступні експерименти можуть відкрити складнощі з пересадкою свинячих органів.

Ймовірно, наступними реципієнтами органів будуть пацієнти з низькими шансами отримати людську нирку. Лише у США понад 90 тисяч людей очікують на трансплантацію нирки. Час очікування органу може становити три-п'ять років. На трансплантацію нирки в Україні чекають близько 200 людей, за даними комітету парламенту з питань здоров'я нації.

Нагадаємо, що французька компанія Carmat повідомила про перший комерційний продаж штучного серця. Його отримав пацієнт з Італії.