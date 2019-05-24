Нищук має намір балотуватися в Раду або знову очолити Мінкульт
"На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені всі сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов в парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", - сказав Нищук, відповідаючи на питання, чи буде він балотуватися на виборах в парламент, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, для того, щоб продовжувати розпочаті реформи і мати важелі впливу на рішення він піде в політику, але ще не визначився з форматом участі у виборах - або в списку якоїсь партії, або як самовисуванець.
На питання, чи готовий він очолити Мінкультури після виборів, Нищук відповів, що це один з варіантів.
"Другий варіант - якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", - додав він.
Нагадаємо, 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.
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