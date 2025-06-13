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NYT повідомляє, що рф увійшла до Дніпропетровської області, але є нюанс

13 червня 2025, 17:03
NYT повідомляє, що рф увійшла до Дніпропетровської області, але є нюанс
Фото: google.com
Міноборони рфще 8 червня повідомило, що їхні війська досягли Дніпропетровщини.

Із посиланням на українських військових газета The New York Times пише, що війська рф вперше за час війни проти України увійшли на територію Дніпропетровської області.

Проте ОСУВ Хортиця спростували цю інформацію і додали, що росіяни справді заходять на територію Дніпропетровської області, але живуть не довго. 

Щодо інформації про захід в нову область, то це виданню сказавлі троє українських офіцерів, що воюють на даній ділянці фронту і за їхніми словами, просуваючись на заході Донеччини, невеликі загони російських солдатів почали переходити на територію Дніпропетровщини минулими вихідними.

Проте навряд чи росія розпочне повноцінний наступ на Дніпропетровщині. 

На думку аналітиків та українських захисників, головна мета окупантів – символічний наступ, щоб підірвати дух українців та зміцнити оборону у сусідніх областях, які зараз окуповані.

Також військові кажуть, що окупанти накопичили значний резерв сил на даному напрямку, тому ймоіврно вони намагатимуться просунутись вглиб області.

Міноборони рф 8 червня повідомило, що їхні війська досягли адмінмежі між Донеччиною і Дніпропетровщиною та продовжують наступати, але і тоді військове керівництво України заперечує просування окупантів на Дніпропетровщину.

Українські захисники кажуть, що росіяни просунулись вздовж лісових полос Дніпропетровщини, проте під контроль не взяли жоден населений пункт.

 
Дніпропетровська областьвійна в Україні

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