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ПОЛІТИКА

NYT: рф не допомагає Ірану: стратегічний союзник залишився без підтримки

18 червня 2025, 12:39
NYT: рф не допомагає Ірану: стратегічний союзник залишився без підтримки
Джерело: zn.ua
Серед них — війна в Україні, бажання зберегти хороші відносини з ОАЕ, Ізраїлем й Саудівською Аравією та небажання, аби у союзників також була ядерка.

Війна, яка розпочалася в Ірані, продемонструвала, що росія, яка навіть не заступилася за одного зі своїх основних союзників, втрачає регіональний вплив на Близькому Сході.

У The New York Times нагадують, що свого часу Тегеран сильно підсилив спроможність москви здійснювати удари по Україні, відправивши агресору дрони-камікадзе "Шахед", після чого ще й допоміг збудувати завод з виробництва БпЛА. А договір про стратегічну співпрацю лише зміцнив зв'язки між сторонами. 

"Але через п'ять місяців після підписання цього договору уряд Ірану зіткнувся із серйозною загрозою своєму правлінню з боку Ізраїлю. І росія, крім телефонних дзвінків і засуджувальних заяв, ніде не проявляє себе", — написали автори публікації.

Ба більше, ознак того, що москва ще може прийти на допомогу Тегерану, немає й після того, як Ізраїль атакував іранські ядерні об'єкти і ядерні установки та вбив представників вищого керівництва. Навіть під час подій у Сирії, які все ж завершилися падінням режиму Башара Асада, рф була активнішою, адже тоді агресор таки прийшов на допомогу. 

Аналітики пояснюють апатію росії в іранській війні скутістю російського війська в Україні. Науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем наголосив, що реальне питання для москви — що вона може дозволити собі послати іранцям зараз в плані військової техніки. 

Втім, є ще одна причина небажання рф долучитися до іранського спротиву — небажання конфронтації з Ізраїлем та США. Для москви пріоритетом є власна війна проти України та необхідність підтримувати теплі зв'язки з іншими близькосхідними партнерами. Крім того, рф проти того, аби Іран мав ядерну зброю. А просто зараз агресор виграє від стрибка цін на нафту. 

"путін навряд чи братиме військову участь у конфлікті або занадто агресивно озброюватиме Тегеран", — підсумовують аналітики, пояснюючи цю обережність побоюванням викликати відторгнення з боку ОАЕ та Саудівської Аравії — двох дедалі важливіших для москви партнерів, які не вітали б потужніший Іран.

Зазначається, що росія зараз спостерігає за бомбардуваннями Ірану зі зростаючим занепокоєнням через питання виживання ключового союзника. У кремлі визнають, що мають мало важелів впливу на ситуацію на Близькому Сході.

ІзраїльвійнаІранВладімір Путінросія окупанти

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