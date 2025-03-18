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ПОЛІТИКА

NYT: росія активізувала диверсії в Європі для підриву підтримки України

18 березня 2025, 18:36
NYT: росія активізувала диверсії в Європі для підриву підтримки України
Фото: Reuters
Зазначається, що кількість російських атак зросла в чотири рази з 2022 по 2023 рік.

Протягом останніх двох років росія значно посилила свою диверсійну діяльність у намаганні чинити тиск на Європу і США, аби вони обмежили підтримку України.

Про це пише The New York Times із посиланням на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Таємна кампанія москви спрямована проти підводних кабелів, складів і залізниць у Європі. Зазначається, що кількість російських атак зросла в чотири рази з 2022 по 2023 рік, а потім потроїлися з 2023 по 2024 рік.

"Це важливий інструмент, який росіяни використовують у координації зі своєю звичайною війною в Україні. Для росії зараз дуже мало сенсу перекидати війська через кордон до країн Балтії чи Фінляндії. Але їхня відплата цим країнам, які надають зброю, – це переслідування їхніх компаній, замахи на посадових осіб і загроза критично важливій інфраструктурі", – сказав автор дослідження і колишній радник збройних сил США Сет Г. Джонс.

Західний чиновник розповів журналістам, що останніми тижнями росія призупинила свої диверсії. Сталося це на тлі зусиль Вашингтона, спрямованих на припинення війни в Україні.

Водночас експерти вважають, що кампанія проти об'єктів у Європі може продовжитися, щойно європейські уряди ухвалять нові плани щодо підтримки України зброєю або відправки миротворців.

"Країнам, які підтримують Україну, було дано зрозуміти, що росія може нав'язати витрати – і збільшити їх. Існує мало доказів того, що російська кампанія була ефективною минулого року. Але оскільки Сполучені Штати, очевидно, відступають від своєї підтримки України та європейських союзників, питання буде полягати в тому, чи зможе прихована російська кампанія стати більш успішною в підштовхуванні країн до перегляду їхньої підтримки", – констатує видання.

Нагадаємо, поліція Швеції попередила своїх працівників, що вони повинні посилити спостереження за наркозалежними людьми, адже рф може їх вербувати. Там повідомляють, що самостійний підрозділ Головного поліцейського управління країни отримав розвідувальні дані про те, що рф використовує таку категорію людей для здійснення диверсій за гроші.

Європапідтримка Україниросія загрозадиверсії

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