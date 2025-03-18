Шведська поліція попереджає про вербування наркозалежних для диверсій на користь рф

Є інформація про випадки вербування.

Поліція Швеції попередила своїх працівників, що вони повинні посилити спостереження за наркозалежними людьми, адже рф може їх вербувати.

Про це інформує телеканал TV4.

Там повідомляють, що самостійний підрозділ Головного поліцейського управління країни отримав розвідувальні дані про те, що рф використовує таку категорію людей для здійснення диверсій за гроші: на них падає менше підозр, що робить їх "ідеальними виконавцями для іноземних держав".

У поліції країни є інформація, що такі випадки вербування вже траплялися. Тож полісменів закликають бути особливо пильними в районі соціально важливих об'єктів у певних частинах країни, аби запобігти диверсіям проти них.

"У Європі є низка прикладів, коли цей вид діяльності був викритий", — цитує TV4 слова джерел в правоохоронних органах.

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск розповів, що прокуратура Литви встановила відповідальність російських спецслужб за диверсії у Вільнюсі та Варшаві.