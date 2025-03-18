Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шведська поліція попереджає про вербування наркозалежних для диверсій на користь рф

18 березня 2025, 15:19
Шведська поліція попереджає про вербування наркозалежних для диверсій на користь рф
Фото: РБК
Є інформація про випадки вербування.

Поліція Швеції попередила своїх працівників, що вони повинні посилити спостереження за наркозалежними людьми, адже рф може їх вербувати.  

Про це інформує телеканал TV4.

Там повідомляють, що самостійний підрозділ Головного поліцейського управління країни отримав розвідувальні дані про те, що рф використовує таку категорію людей для здійснення диверсій за гроші: на них падає менше підозр, що робить їх "ідеальними виконавцями для іноземних держав".

У поліції країни є інформація, що такі випадки вербування вже траплялися. Тож полісменів закликають бути особливо пильними в районі соціально важливих об'єктів у певних частинах країни, аби запобігти диверсіям проти них. 

"У Європі є низка прикладів, коли цей вид діяльності був викритий", — цитує TV4 слова джерел в правоохоронних органах. 

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск розповів, що прокуратура Литви встановила відповідальність російських спецслужб за диверсії у Вільнюсі та Варшаві.

Швеціявербуванняросія загрозадиверсії

Останні матеріали

Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 18 березня 2025, 11:27
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 березня 2025, 01:36
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Плагіат зі спекуляціями. Українці не
Cуспільство
Плагіат зі спекуляціями. Українці не "зламалися і втекли", а відійшли у Курській області – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2025, 02:07
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється