NYT: росія може отримати вигоди від США навіть без миру в Україні

Для путіна переговори про припинення вогню з Трампом є частиною масштабнішого плану.

росія може отримати значні вигоди від США, навіть без угоди щодо миру в Україні.

Про це пише The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його головна мета – "якнайшвидше зупинити "марш смерті" в Україні". Однак для путіна переговори про припинення вогню з Трампом є частиною масштабнішого плану.

російські та американські чиновники зустрілися в Саудівській Аравії, щоб обговорити технічні деталі можливого часткового припинення вогню, яке передбачає зупинку атак на енергетичні об'єкти та судноплавство в Чорному морі. Хоча Україна висловлює готовність до повного перемир'я, кремль прагне отримати значні поступки перед будь-якими серйозними кроками.

кремль, схоже, використовує бажання Трампа досягти угоди, щоб отримати максимальні вигоди, зволікаючи з переговорами. З погляду москви, покращення відносин із Вашингтоном не лише приносить економічну вигоду, а й зміцнює геополітичні позиції країни, навіть якщо бойові дії в Україні тривають.

Коментарі високопоставлених російських чиновників на конференції з безпеки в Нью-Делі свідчать про те, що кремль розглядає переговори щодо України та відносини з США як два окремі процеси. путін продовжує прагнути досягнення стратегічних цілей в Україні, але водночас зацікавлений у використанні ініціатив Трампа для нормалізації зв'язків із Вашингтоном.

В'ячеслав Ніконов, заступник голови комітету із закордонних справ Держдуми, зазначив, що Трамп і путін формують "двосторонній порядок денний", який "не пов’язаний з Україною".

"Україна йде своїм курсом. Наступ триває. Але я думаю, що для путіна відносини з Америкою важливіші, ніж конкретно питання України", - сказав Ніконов.

москва розраховує отримати економічні переваги від взаємодії з Трампом, зокрема доступ до запасних частин для літаків Boeing, а також ширші геополітичні здобутки, такі як скорочення присутності НАТО в Європі. Водночас залишається незрозумілим, чи використає Трамп ці очікування як важіль для укладання вигіднішої угоди для України або чи він втратить терпіння до путіна.

У питанні України путін не демонструє готовності відступити від ключових вимог: гарантій, що Україна не вступить до НАТО, ослаблення західного альянсу в Східній Європі, обмеження українських військових можливостей і збереження впливу на внутрішню політику країни.

Директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин у Москві Федір Войтоловський вважає, що перед припиненням вогню росія шукатиме "дорожню карту" для більш масштабної угоди. Він також заявив, що росія може погодитися на миротворчі сили ООН в Україні, якщо в їхньому складі не буде військових із країн НАТО.

"Для росії довгострокова перспектива цінніша за тактичне припинення вогню. Ми можемо вийти з моделлю, яка дозволить росії та Сполученим Штатам, а також росії та НАТО співіснувати, не втручаючись у сфери інтересів одне одного", - сказав він.

росія робить ставку на бізнес-підхід Трампа у переговорах. Войтоловський наголошує, що широка угода щодо України є необхідною передумовою для співпраці США і росії. На його думку, Трамп як бізнесмен розуміє, що російські активи зараз недооцінені.

Динькін припускає, що кремль може виключити США зі списку "недружніх країн", що створить сприятливі умови для американського бізнесу в росії. Особливо це стосується авіаційного сектору, де російські авіакомпанії стикаються з проблемами обслуговування американських літаків. Він зазначає, що США можуть дозволити експорт запасних частин для літаків і відновити прямі рейси до москви, а росія – надати американським авіакомпаніям право на транзитні польоти над Сибіром, що було скасовано у 2022 році.

24 березня переговори в Ер-Ріяді між делегаціями США та рф тривали понад 12 годин.

Заява очікується о 4:00 за вашингтонським часом та 10:00 за київським часом, повідомляє CBS News із посиланням на джерела.