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ПОЛІТИКА

NYT: Як війна змінює навчання українських дітей

09 лютого 2025, 17:58
NYT: Як війна змінює навчання українських дітей
Фото: BBC
Через постійні повітряні тривоги та небезпеку діти змушені навчатися дистанційно або у підземних укриттях.

російське вторгнення завдало удару по майбутньому України в багатьох аспектах, і одна з найсерйозніших проблем – порушення освітнього процесу для мільйонів дітей.

Про це пише New York Times.

Через постійні повітряні тривоги та небезпеку діти змушені навчатися дистанційно або у підземних укриттях. Багато школярів відстають у навчанні, а також втрачають важливі соціальні навички через обмежену взаємодію з однолітками.

Більшість учнів відвідують школу кілька днів на тиждень, а решту часу навчаються онлайн. У небезпечних регіонах, ближче до лінії фронту, уроки проходять у бомбосховищах. За даними Міністерства освіти, в Україні збудовано близько 137 підземних шкіл, переважно на сході та півдні.

Чотирнадцять відсотків дітей повністю перейшли на дистанційне навчання, зокрема 300 тисяч учнів, які навчаються з-за кордону.

Для українських дітей в окупованих регіонах навчання за українською програмою стало небезпечним. Окупаційна влада змушує їх відвідувати місцеві школи з російськими стандартами освіти.

Анна, мешканка Мелітополя, розповіла, що її син таємно навчався дистанційно в українській школі, приховуючи це навіть від сусідів.

Українські діти, які виїхали за кордон, також стикаються з викликами. Наприклад, Світлана Степуренко, яка разом із доньками переїхала до Норвегії, розповіла, що її діти відвідують місцеву школу, а після уроків навчаються за українською програмою онлайн. Проте вона побоюється, що вони можуть відстати від однолітків в Україні.

Кожен місяць війни посилює демографічну кризу в Україні. Директорка Інституту демографії Елла Лібанова зазначає, що багато українців поступово звикають до життя за кордоном і можуть втратити бажання повертатися на батьківщину.

Раніше ми писали, що у 2024 році в Україні було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 разів перевищило число зареєстрованих народжень, оскільки за рік в країні народилось 176,78 тис. дітей.

війнашколадітиросія окупанти

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