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Нью-Делі сприяє завершенню війни в Україні – МЗС Індії

25 вересня 2024, 13:06
Нью-Делі сприяє завершенню війни в Україні – МЗС Індії
Фото: з вільного доступу
Індія веде переговори з двома сторонами і намагається зрозуміти, як можна прискорити мирні переговори.

Війна між Україною і росією не може бути завершена військовим шляхом і тому уряд Індії робить кроки для сприяння діалогу між сторонами. 

Про це сказав міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, повідомляє The Hindu.

"Індія веде переговори з обома сторонами, намагаючись зрозуміти, як можна прискорити мирні переговори", - заявив міністр закордонних справ Індії. 

Він додав, що це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану.

За словами Джайшанкара, індійська сторона ділиться бесідами, які він вів з однією стороною і з іншою.

"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", – сказав міністр і додавши, що є не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.

Ми також повідомляли, що Київ робить ставку на Індію, яка допоможе досягти миру з путіним.

 

Індіяпереговоривійна в Україні

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