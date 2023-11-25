Низка європейських дипломатів вшанували пам'ять жертв Голодомору

Сьогодні лідери та посли країн Європи вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років.

Про це президентка Європарламенту Роберта Метсола написала в X (Twitter).

"Сьогодні ми згадуємо мільйони дітей, жінок та чоловіків, які померли від голоду під час геноциду Голодомором. 90 років потому Росія знову перетворює їжу на зброю, продовжуючи свою агресію проти України. Ми маємо зробити все, щоб зупинити звірства. Ми продовжуємо стояти поруч із Україною", - йдеться в дописі.

Також посол США Бріджит Брінк заявила, що в пам'ять про мільйони невинних українців, які загинули внаслідок Голодомору 90 років тому, сьогодні і кожного дня ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною.

"Війна Росії з її найтяжчими злочинами – не перша спроба стерти український народ з лиця Землі. Сьогодні в Києві я вшанувала жертв Голодомору – мільйонів українців, які загинули внаслідок свідомого масового голоду – геноциду, вчиненого радянською владою", - прем’єр Литви Інгріда Шимоніте написала в X (Twitter).

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс в своєму X (Twitter) написав:

"Ми відзначаємо 90-ті роковини Голодомору та вшановуємо пам'ять мільйонів українців, вбитих Радянським Союзом. Росія знову чинить повномасштабний геноцид в Україні. Ми повинні перемогти наступників Сталіна, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому".

"Голодомор" означає "смерть від голоду". Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв цього геноциду, вчиненого радянським режимом. Зараз РФ вкотре намагається знищити Україну. Жорстока атака (дронів) минулої ночі була ще одним прикладом цього. Але Росія знову зазнає невдачі", - написали посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я поклав вінок до меморіалу Голодомору на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять мільйонів українців, які були вбиті голодом під час штучних радянських голодоморів 90 років тому. Ми будемо пам'ятати їх" - написав Посол Великої Британії Мартін Гарріс&

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.