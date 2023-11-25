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Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів

25 листопада 2023, 11:44
Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів
Фото: podrobnosti.ua
День пам'яті відзначають щороку в 4-ту суботу листопада на підставі указів Президента 1998 і 2007 років.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Українці у ХХ сторіччі пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом", - пише інформагенство. 

Перед голодомором відбулась насильницька колективізація сільських господарств або "розкуркулення" селян, а також хлібозаготівельна кампанія І масовий терор на селі. 

Терор відбувався протягом 22-ох місяців. Це була свідома та цілеспрямована політика сталінського уряду. Вона відбувалась з 1928 року. 

Карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського народу і знищення самостійних селянських господарств. 

Терор голодом, який тривав трохи менше двох років - забрав, за офіційними даними, близько 4 млн життів.

Тема Голодомору була табуйованою в часи СРСР, тоді навіть говорити про голод було суворо заборонено. 

Дослідження трагедії розпочалися лише в кіцні 80-их років минулого століття.

 28 листопада 2006 року був ухвалений закон  "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", де вказано, що голод 1932-1933 років це акт геноциду українського народу, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

 

Голодомор

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