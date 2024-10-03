ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Орган видав офіційний документ - резолюцію.

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук на Facebook-сторінці.

В резолюції написано, що знищення політичних і культурних лідерів, а пізніше мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид.

"Щойно резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору – Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів "за"!", – йдеться в дописі.

Кравчук написала, що документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити українців і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної держави.

"Асамблея також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, які були культурною основою української нації, а потім мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид", – додала вона.

Нагадаємо, що вчора, 3 жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених.