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ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

03 жовтня 2024, 14:29
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
Фото: sprotiv.org
Орган видав офіційний документ - резолюцію.

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. 

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук на Facebook-сторінці.

В резолюції написано, що знищення політичних і культурних лідерів, а пізніше мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид.

"Щойно резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору – Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів "за"!", – йдеться в дописі. 

Кравчук написала, що документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити українців і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної держави.

"Асамблея також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, які були культурною основою української нації, а потім мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид", – додала вона. 

Нагадаємо, що вчора, 3 жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених.

 

ПАРЄгеноцидГолодомор

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