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В школах Канади ввели обов'язкове вивчення теми Голодомору

28 листопада 2023, 21:43
В школах Канади ввели обов'язкове вивчення теми Голодомору
Фото: з вільних джерел
Уряд ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-1933 років до шкільної програми.

Про це заявив міністр освіти Канади Стівен Лечче на пресконференції

Курс включать до програми історії Канади для 10-го класу з вересня 2025 року.

"Це важлива новина для української громади Канади, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб підвищити обізнаність Світу про жорстоку кампанію Йосипа Сталіна проти української ідентичності у 1932-1933 роках", - сказав Лечче.

Саме Канада першою в світі визнала Голодомор геноцидом українців у 2008 році, а 2014-го Канадсько-Українська Фундація розробила Національний інформаційний тур про Голодомор для сприяння обізнаності канадців щодо цієї теми. 

"Зростання екстремізму, в тому числі комунізму та марксизму, є прямою загрозою для нашої демократії, соціальної згуртованості та цінностей канадців. Я сповнений рішучості посилити освіту щодо наших спільних цінностей, в тому числі шляхом обов'язкового вивчення жахів переслідування українців під час Голодомору в 10-му класі з історії Канади", - зазначив очільник канадського Міносвіти.

На його думку, таке навчання допоможе учням ніколи не бути "сторонніми спостерігачами", зрозуміти небезпеку тоталітаризму і захистити фундаментальні канадські цінності свободи та демократії від комуністичного екстремізму.

Крім того, Уряд Онтаріо інвестував $400 тисяч на підтримку Національного туру з підвищення обізнаності про Голодомор. 

Нагадаємо, що в суботу в Україні вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

 

школаКанадаГолодомор

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