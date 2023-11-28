В школах Канади ввели обов'язкове вивчення теми Голодомору

Уряд ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-1933 років до шкільної програми.

Про це заявив міністр освіти Канади Стівен Лечче на пресконференції.

Курс включать до програми історії Канади для 10-го класу з вересня 2025 року.

"Це важлива новина для української громади Канади, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб підвищити обізнаність Світу про жорстоку кампанію Йосипа Сталіна проти української ідентичності у 1932-1933 роках", - сказав Лечче.

Саме Канада першою в світі визнала Голодомор геноцидом українців у 2008 році, а 2014-го Канадсько-Українська Фундація розробила Національний інформаційний тур про Голодомор для сприяння обізнаності канадців щодо цієї теми.

"Зростання екстремізму, в тому числі комунізму та марксизму, є прямою загрозою для нашої демократії, соціальної згуртованості та цінностей канадців. Я сповнений рішучості посилити освіту щодо наших спільних цінностей, в тому числі шляхом обов'язкового вивчення жахів переслідування українців під час Голодомору в 10-му класі з історії Канади", - зазначив очільник канадського Міносвіти.

На його думку, таке навчання допоможе учням ніколи не бути "сторонніми спостерігачами", зрозуміти небезпеку тоталітаризму і захистити фундаментальні канадські цінності свободи та демократії від комуністичного екстремізму.

Крім того, Уряд Онтаріо інвестував $400 тисяч на підтримку Національного туру з підвищення обізнаності про Голодомор.

Нагадаємо, що в суботу в Україні вшанували пам'ять жертв Голодоморів.