Штат Нью-Йорк теж визнав Голодомору геноцидом українського народ

Американський штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, де наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова написала на Facebook-сторінці.

"Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - йдеться в дописі.

Посол подякувала губернатору штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною і команді Генерального консульства України в Нью-Йорку та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.

Вона запросила до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору.

Днями ми писали, що вже 33 американські штати визнали Голодомор геноцидом українського народу.