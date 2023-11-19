Штат Нью-Йорк теж визнав Голодомору геноцидом українського народ
Про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова написала на Facebook-сторінці.
"Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - йдеться в дописі.
Посол подякувала губернатору штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною і команді Генерального консульства України в Нью-Йорку та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.
Вона запросила до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору.
Днями ми писали, що вже 33 американські штати визнали Голодомор геноцидом українського народу.