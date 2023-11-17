Вже 33 американські штати визнали Голодомор геноцидом українського народу
Про це посол України у США Оксана Маркарова написала на Facebook-сторінці.
"Штат Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33-ім штатом США і восьмим штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - йдеться в дописі.
Маркарова висловила вдячність губернатору штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною.
Також посол подякувала Генеральному консулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за активну роботу зі вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.
Від імені Посольства вона запросила всіх охочих приєднатися до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору.
В США штат за штатом визнають Голодомор В Україні - геноцидом.
Так, 4 дні тому ще один штат Американський визнав Голодомор геноцидом українського народу.