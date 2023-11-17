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Вже 33 американські штати визнали Голодомор геноцидом українського народу

17 листопада 2023, 14:08
Вже 33 американські штати визнали Голодомор геноцидом українського народу
Фото: unian.ua
Штат Айова також визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу і проголосив листопад місяцем пам’яті про цю подію і став 33 штатом, який визнав геноцид українців.

Про це посол України у США Оксана Маркарова написала на Facebook-сторінці.

"Штат Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33-ім штатом США і восьмим штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - йдеться в дописі. 

Маркарова висловила вдячність губернатору штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною.

Також посол подякувала Генеральному консулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за активну роботу зі вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.

Від імені Посольства вона запросила всіх охочих приєднатися до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору.

В США штат за штатом визнають Голодомор В Україні - геноцидом. 

Так, 4 дні тому ще один штат Американський визнав Голодомор геноцидом українського народу.

 

СШААйовагеноцид

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