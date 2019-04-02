Низка європейських країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом встановленого 8-денного терміну, заявили у МЗС Великої Британії, інформує "Еспресо".
"Таким чином, Велика Британія разом з європейськими союзниками тепер визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом до того часу, поки не будуть проведені чесні вибори", - заявив глава МЗС Джеремі Гант.
Гуайдо вже володіє необхідною "легітимністю для організації президентських виборів", заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє BFM-TV.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Гуайдо призначити вибори "якомога швидше", повідомляє El Pais.
"Венесуела повинна сама вершити свою долю. Міжнародне співтовариство має допомогти і забезпечити всі необхідні гарантії", - сказав він журналістам.
Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом оголосила, що Стокгольм розглядає лідера опозиції Венесуели Гуайдо як легітимного тимчасового президента.
"У цій ситуації ми підтримуємо і розглядаємо Гуайдо як законного тимчасового президента", - сказала вона в ефірі "Шведського радіо".
"Режим Мадуро відмовився приймати вільні і чесні президентські вибори. З цієї причини ми вважаємо президента Гуайдо законним тимчасовим президентом відповідно до венесуельської Конституції", - написав у Twitter канцлер Австрії Себастіан Курц.
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час телефонної розмови з очільником МЗС Чилі Роберто Ампуеро Еспінозою заявив, що Варшава спільно з іншими державами ЄС має намір визнати Хуана Гуайдо тимчасовим лідером Венесуели, повідомляє "Польське радіо".
"Литва приєднується до інших країн ЄС в підтримці і визнанні голови Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасом президентом країни. Ми очікуємо вільних і демократичних виборів, рішуче підтримуємо ініційовану ЄС міжнародну контактну групу. Демократія і верховенство права у Венесуелі мають бути дотримані, права людини - захищені", - написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус.
Згодом заяву про визнання Гуайдо оприлюднив також голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.
Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
У Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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