Низка європейських країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Зокрема, з такими заявами виспутипи представники Великої Британії, Франції, Швеції, Іспанії, Австрії, Польщі, Латвії і Литви у понеділок після того, як Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента

Офіційні особи відразу ряду країн Євросоюзу у понеділок заявили, що вважають опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом встановленого 8-денного терміну, заявили у МЗС Великої Британії, інформує "Еспресо".

"Таким чином, Велика Британія разом з європейськими союзниками тепер визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом до того часу, поки не будуть проведені чесні вибори", - заявив глава МЗС Джеремі Гант.

Гуайдо вже володіє необхідною "легітимністю для організації президентських виборів", заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє BFM-TV.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Гуайдо призначити вибори "якомога швидше", повідомляє El Pais.

"Венесуела повинна сама вершити свою долю. Міжнародне співтовариство має допомогти і забезпечити всі необхідні гарантії", - сказав він журналістам.

Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом оголосила, що Стокгольм розглядає лідера опозиції Венесуели Гуайдо як легітимного тимчасового президента.

"У цій ситуації ми підтримуємо і розглядаємо Гуайдо як законного тимчасового президента", - сказала вона в ефірі "Шведського радіо".

"Режим Мадуро відмовився приймати вільні і чесні президентські вибори. З цієї причини ми вважаємо президента Гуайдо законним тимчасовим президентом відповідно до венесуельської Конституції", - написав у Twitter канцлер Австрії Себастіан Курц.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час телефонної розмови з очільником МЗС Чилі Роберто Ампуеро Еспінозою заявив, що Варшава спільно з іншими державами ЄС має намір визнати Хуана Гуайдо тимчасовим лідером Венесуели, повідомляє "Польське радіо".

"Литва приєднується до інших країн ЄС в підтримці і визнанні голови Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасом президентом країни. Ми очікуємо вільних і демократичних виборів, рішуче підтримуємо ініційовану ЄС міжнародну контактну групу. Демократія і верховенство права у Венесуелі мають бути дотримані, права людини - захищені", - написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус.

Згодом заяву про визнання Гуайдо оприлюднив також голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.