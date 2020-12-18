Низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію через коронавірус у Макрона

Потенційно під ризиком також низка французьких посадовців, тому що протягом тижня президент мав інтенсивний графік і був присутній на низці робочих зустрічей

Низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію та здають тести після звістки про те, що у президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили коронавірус.

Макрон минулого тижня, за 7 днів до того, як стало відомо про його хворобу, був на саміті лідерів ЄС у Брюсселі - разом із лідерами 26 країн та президентами Єврокомісії, Євроради і Європарламенту, повідомляє "Європейська правда". Також він зустрічався з президентом Єгипту

Президент Євроради Шарль Мішель вирішив самоізолюватися з міркувань обережності, хоча не вважається, що він під серйозним ризиком зараження. Як повідомив його речник, у вівторок тест Мішеля виявився негативним.

Речник Єврокомісії Ерік Мамер напередодні сказав, що Урсула фон дер Ляєн не планує ізолюватися, а її останній тест на початку тижня був негативним.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес отримав негативний тест, але вирішив про всяк випадок перейти на дистанційну роботу до 24 грудня.

Здають тести і тимчасово самоізолюються або скасовують частину зустрічей також прем’єр Бельгії Александр де Кроо, прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель та прем’єр Ірландії Міхал Мартін.

Прем’єр Португалії Антоніу Кошта, який був на робочому обіді з Макроном у середу з нагоди наближення початку головування Португалії в Раді ЄС, пішов на самоізоляцію та скасував робочу поїздку до Африки. Хоча вже відомо про його негативний тест, деякий час він працюватиме дистанційно.

Потенційно під ризиком також низка французьких посадовців, тому що протягом тижня президент мав інтенсивний графік і був присутній на низці робочих зустрічей.

Еммануель Макрон вже після того, коли стало відомо про його хворобу, не став скасовувати робочу зустріч-обід, але був присутнім через відеозв’язок. Пообіді він також виступав на відеоконференції і виглядав майже як зазвичай - окрім того, що був у масці.

Увечері Макрон переїхав у другу президентську резиденцію Лантерн на околицях Парижа - щоб самоізолюватися окремо від родини. У його дружини тест виявився негативним, вона залишиться проживати у Єлисейському палаці.

Нагадаємо, вже низка лідерів країн Європи хворіли на коронавірус, серед них - прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр Матеуш Моравецький.

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