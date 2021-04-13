ОАЕ можуть інвестувати в українські компанії, що знаходяться в списку на приватизацію

Під час зустрічі сторони обговорили поточні проєкти, а також домовилися про приїзд міністра в Україну в червні-липні поточного року. Також проговорили прогрес за досягнутими раніше домовленостями щодо прямих інвестицій, які можуть бути цікаві для суверенних фондів ОАЕ в Україні

Об'єднані Арабські Емірати розглядають для інвестицій українські компанії, які знаходяться у списку на приватизацію

Таку можливість обговорювалина на зустрічі української делегації з міністром з питань продовольчої безпеки ОАЕ Маріам аль-Мухейрі, повідомляє "Укрінформ".

"Під час зустрічі сторони обговорили поточні проєкти, а також домовилися про приїзд міністра в Україну в червні-липні поточного року. Також проговорили прогрес за досягнутими раніше домовленостями щодо прямих інвестицій, які можуть бути цікаві для суверенних фондів ОАЕ в Україні. Зокрема, Суверенний фонд Мубадала наразі розглядає для подальших інвестицій українські компанії, які знаходяться в списку на приватизацію", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінреінтеграції, українська інфраструктура, ПЕК, альтернативна енергетика, важка промисловість, банківський сектор, технології, сільське господарство і продукти харчування, технології - це ті сфери, які цікавлять суверенні фонди, фонди прямих інвестицій (private equity funds) і венчурні фонди ОАЕ з метою інвестування.

Сторони також обговорили можливості інвестицій в розвиток підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей.

Як зазначається, зустріч відбулася у рамках візиту офіційної делегації України до ОАЕ за участю віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви та заступника міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.