БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОб'єднані Арабські Емірати розглядають для інвестицій українські компанії, які знаходяться у списку на приватизаціюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОАЕ можуть інвестувати в українські компанії, що знаходяться в списку на приватизацію
Під час зустрічі сторони обговорили поточні проєкти, а також домовилися про приїзд міністра в Україну в червні-липні поточного року. Також проговорили прогрес за досягнутими раніше домовленостями щодо прямих інвестицій, які можуть бути цікаві для суверенних фондів ОАЕ в Україні
Фото: rian.com.ua
Таку можливість обговорювалина на зустрічі української делегації з міністром з питань продовольчої безпеки ОАЕ Маріам аль-Мухейрі, повідомляє "Укрінформ".
"Під час зустрічі сторони обговорили поточні проєкти, а також домовилися про приїзд міністра в Україну в червні-липні поточного року. Також проговорили прогрес за досягнутими раніше домовленостями щодо прямих інвестицій, які можуть бути цікаві для суверенних фондів ОАЕ в Україні. Зокрема, Суверенний фонд Мубадала наразі розглядає для подальших інвестицій українські компанії, які знаходяться в списку на приватизацію", - йдеться у повідомленні.
За даними Мінреінтеграції, українська інфраструктура, ПЕК, альтернативна енергетика, важка промисловість, банківський сектор, технології, сільське господарство і продукти харчування, технології - це ті сфери, які цікавлять суверенні фонди, фонди прямих інвестицій (private equity funds) і венчурні фонди ОАЕ з метою інвестування.
Сторони також обговорили можливості інвестицій в розвиток підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей.
Як зазначається, зустріч відбулася у рамках візиту офіційної делегації України до ОАЕ за участю віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви та заступника міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
Нагадаємо, що у Дубаї відкрилось представництво Української бізнес-ради.
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13 04 2021 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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