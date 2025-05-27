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ТЕХНОЛОГІЇ

ОАЕ стануть глобальним хабом інфраструктури штучного інтелекту OpenAI

27 травня 2025, 20:21
ОАЕ стануть глобальним хабом інфраструктури штучного інтелекту OpenAI
Фото: rian.com.ua
Цей проєкт — частина глобальної ініціативи OpenAI for Countries, у межах якої ОАЕ стали першою державою-партнером.

Компанія OpenAI оголосила про запуск Stargate UAE — першого міжнародного вузла своєї глобальної інфраструктурної платформи Stargate. Він будується в Об’єднаних Арабських Еміратах у партнерстві з G42 та за підтримки технологічних гігантів Oracle, NVIDIA, Cisco, SoftBank і за координації з урядом США.

Про це повідомила компанія OpenAI.

Stargate UAE стане потужним дата-центром для обробки обчислень штучного інтелекту та забезпечить інфраструктуру для країн у радіусі понад 3 000 км, охоплюючи до половини населення світу. Запуск проєкту запланований на 2026 рік, а його потужність має зрости з 200 МВт до 1 ГВт.

Цей проєкт — частина глобальної ініціативи OpenAI for Countries, у межах якої ОАЕ стали першою державою-партнером. Відповідно до домовленостей, OpenAI допомагатиме урядам розвивати національні можливості в галузі ШІ на основі демократичних цінностей, відкритих ринків і стратегічного партнерства зі США.

ОАЕ також стануть першою країною, яка інтегрує ChatGPT на національному рівні — в освіті, охороні здоров’я, енергетиці, транспорті та державному управлінні. Очікується, що це прискорить інновації та сприятиме економічному зростанню.

Крім того, уряд Еміратів вже працює над впровадженням ШІ у законотворчий процес. Новостворений Офіс регуляторного інтелекту контролюватиме використання ШІ для створення нових законів та оновлення чинного законодавства — це перша у світі ініціатива такого масштабу. За оцінками, це скоротить час на ухвалення законів на 70%.

Також із нового навчального року (2025/2026) штучний інтелект увійде до державних програм освіти ОАЕ — від дитсадків до 12 класу. Учні вивчатимуть етику ШІ, базові концепції та практичні застосування технологій.

ОАЕOpenAIштучний інтелектChatGPT

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