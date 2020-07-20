ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРакета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс
Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів
Фото: NASA
Об’єднані Арабські Емірати запустили зонд "Надія" у рамках першої арабської місії на Марс.
Джерело: Al Arabiya, зазначає "Економічна правда"
Деталі: Ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.
Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.
Нагадаємо, що NASA відправить дослідницьку місію на Марс
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20 07 2020 09:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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