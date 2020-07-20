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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс

Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів
Ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.
ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс Фото: NASA

Об’єднані Арабські Емірати запустили зонд "Надія" у рамках першої арабської місії на Марс. 

Джерело: Al Arabiya, зазначає "Економічна правда"

Деталі: Ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.

Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.

Нагадаємо, що NASA відправить дослідницьку місію на Марс

 

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20 07 2020 09:11
ТЕГИ: ОАЕ, Марс
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