"Об'єктивна реальність": Тимошенко вважає, що президентом стане Зеленський
"Нам з вами потрібно повернутися з політичної війни, припинити цей політичний передоз в нашому щоденному житті і більше не ставити питання, за кого голосувати в другому турі. Тому що математика великих чисел уже говорить про те, що в другому турі переможе Володимир Зеленський. Це об'єктивна реальність. Потрібно вже думати, як з цим жити далі ", - заявила Тимошенко у відеозверненні у Facebook.
За словами Тимошенко, Україна вже відбулася як незалежна держава, і ніякі вибори президента цього не зможуть скасувати.
"Ми вже підтвердили, що можемо протистояти будь-яким авторитаризмам і режимам і будь-яким змінам курсу ... Будьте спокійні", - вважає Тимошенко.
16 квітня Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування, згідно з яким, у другому турі виборів шоумена Володимира Зеленського готові підтримати 72,2% українців серед тих, хто збирається голосувати, а чинного президента Петра Порошенка - 25,4%.
У свою чергу, Порошенко заявив, що про зростання свого рейтингу, який досяг 40%.
Заступник директора КМІС Антон Грушицький вважає, що заява президента заснована на результатах телефонних опитувань, згідно з якими у Порошенка помітна тенденція до зростання рейтингу.
Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
За результатами першого туру, українці обиратимуть між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.
Примітно, що шоумен уникає спілкування з журналістами. Його позицію з низки питань найчастіше озвучують представники його штабу.
Нагадаємо, що Порошенко "скоригував" свій рейтинг: "За мене хочуть голосувати 40% виборців".
Згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.
Якщо порівнювати рівень підтримки кандидатів з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (5-10 квітня), то він зріс на 11,2 відсоткових пункти у Зеленського та зменшився на 1,4 відсоткових пункти у Порошенка.
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