"Об'єктивна реальність": Тимошенко вважає, що президентом стане Зеленський

За словами Тимошенко, Україна вже відбулася як незалежна держава, і ніякі вибори президента цього не зможуть скасувати

Лідер ВО Батьківщина Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце за підсумками голосування в першому турі виборів президента України, впевнена, що новим главою держави стане Володимир Зеленський.

"Нам з вами потрібно повернутися з політичної війни, припинити цей політичний передоз в нашому щоденному житті і більше не ставити питання, за кого голосувати в другому турі. Тому що математика великих чисел уже говорить про те, що в другому турі переможе Володимир Зеленський. Це об'єктивна реальність. Потрібно вже думати, як з цим жити далі ", - заявила Тимошенко у відеозверненні у Facebook.

За словами Тимошенко, Україна вже відбулася як незалежна держава, і ніякі вибори президента цього не зможуть скасувати.

"Ми вже підтвердили, що можемо протистояти будь-яким авторитаризмам і режимам і будь-яким змінам курсу ... Будьте спокійні", - вважає Тимошенко.

16 квітня Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування, згідно з яким, у другому турі виборів шоумена Володимира Зеленського готові підтримати 72,2% українців серед тих, хто збирається голосувати, а чинного президента Петра Порошенка - 25,4%.

У свою чергу, Порошенко заявив, що про зростання свого рейтингу, який досяг 40%.

Заступник директора КМІС Антон Грушицький вважає, що заява президента заснована на результатах телефонних опитувань, згідно з якими у Порошенка помітна тенденція до зростання рейтингу.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

За результатами першого туру, українці обиратимуть між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.

Примітно, що шоумен уникає спілкування з журналістами. Його позицію з низки питань найчастіше озвучують представники його штабу.