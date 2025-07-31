Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Обіцянки Трампа щодо санкцій проти Індії обернулися лише частковими митами – The Telegraph

31 липня 2025, 15:29
Обіцянки Трампа щодо санкцій проти Індії обернулися лише частковими митами – The Telegraph
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Нові мита є значно нижчими за 100-відсоткові тарифи, які Трамп раніше озвучив під час поїздки до Шотландії.

Президент США Дональд Трамп оголосив про 25-відсоткові мита проти Індії, очевидно, у відповідь на погрози запровадити руйнівні санкції проти росії та її основних торговельних партнерів.

Трамп оголосив 30 липня, що проти Індії будуть введені нові санкції, розкритикувавши країну за купівлю танків і енергоносіїв у росії.

Проте нові мита є значно нижчими за 100-відсоткові тарифи, які Трамп раніше озвучив під час поїздки до Шотландії. Нові тарифи з'явилися після того, як Трамп визнав, що запровадження жорстких санкцій проти москви та її торговельних партнерів може не змусити владіміра путіна припинити війну.

Про це пише The Telegraph.

Кореспонденти додають, що новий тариф у 25% — вже друге пом’якшення курсу, враховуючи, що після того, як законопроєкт, підтриманий республіканцями, спочатку пропонував запровадити 500-відсоткові тарифи проти росії та її союзників, які пізніше були переглянуті Трампом до 100 відсотків.

"Є надія, що високі тарифи змусить головних союзників кремля, таких як Китай і Індія, натиснути на путіна задля припинення агресії. Але нещодавній звіт показав, що Китай та Індія вже знайшли способи ігнорувати або навіть ухилятися від західних санкцій, в тому числі за допомогою підставних компаній", — додають кореспонденти.

ІндіясанкціїДональд Трампмита

Останні матеріали

Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2025, 09:07
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється