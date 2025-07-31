Нові мита є значно нижчими за 100-відсоткові тарифи, які Трамп раніше озвучив під час поїздки до Шотландії.

Президент США Дональд Трамп оголосив про 25-відсоткові мита проти Індії, очевидно, у відповідь на погрози запровадити руйнівні санкції проти росії та її основних торговельних партнерів.

Трамп оголосив 30 липня, що проти Індії будуть введені нові санкції, розкритикувавши країну за купівлю танків і енергоносіїв у росії.

Проте нові мита є значно нижчими за 100-відсоткові тарифи, які Трамп раніше озвучив під час поїздки до Шотландії. Нові тарифи з'явилися після того, як Трамп визнав, що запровадження жорстких санкцій проти москви та її торговельних партнерів може не змусити владіміра путіна припинити війну.

Про це пише The Telegraph.

Кореспонденти додають, що новий тариф у 25% — вже друге пом’якшення курсу, враховуючи, що після того, як законопроєкт, підтриманий республіканцями, спочатку пропонував запровадити 500-відсоткові тарифи проти росії та її союзників, які пізніше були переглянуті Трампом до 100 відсотків.

"Є надія, що високі тарифи змусить головних союзників кремля, таких як Китай і Індія, натиснути на путіна задля припинення агресії. Але нещодавній звіт показав, що Китай та Індія вже знайшли способи ігнорувати або навіть ухилятися від західних санкцій, в тому числі за допомогою підставних компаній", — додають кореспонденти.