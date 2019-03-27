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Облава у Криму: силовики побилися з жителями Кам'янки

Є затримані
Співробітники ФСБ РФ в мікрорайні Кам'янка у Сімферополі в анексованому Криму затримали кілька людей біля дому Рустема Шейхаліева, куди вранці прийшли з обшуком.
Облава у Криму: силовики побилися з жителями Кам Фото: Крым.Реалии

Спершу співробітники російського МВС, які оточили мікрорайон, закликали його жителів розійтися, повідомляють очевидці передає "Крим. Реалії".

Після відмови сталася бійка, в результаті якої затримали двох осіб. Їхні прізвища невідомі.

Вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму почали щонайменше 25 обшуків.

Обшук в домівці Сейтхалілова Рустема вже закінчився. Його вивезли до відділу УФСБ, повідолмяє "Кримська солідарність".

Також закінчився обшук у домі Умерова Шабана, його повезли до відділу УФСБ. Шабану інкримінують ст. 205.5.

Обшук почався близько 6-ї ранку. Було приблизно 10 осіб: поняті, експерти, співробітники ФСБ.

"Провели обшук у будинку, господарських будівлях, перевірили машину, вилучили телефони, паспорт внутрішній і ноутбук. У домі була маленька дитина, але попри це в дім увійшли у взутті", – зазначає "Кримська солідарність".

Закінчився обшук у домі Яячік Едема. На момент обшуку Едема не було вдома.

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27 03 2019 09:58
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