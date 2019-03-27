Облава у Криму: силовики побилися з жителями Кам'янки
Спершу співробітники російського МВС, які оточили мікрорайон, закликали його жителів розійтися, повідомляють очевидці передає "Крим. Реалії".
Після відмови сталася бійка, в результаті якої затримали двох осіб. Їхні прізвища невідомі.
Вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму почали щонайменше 25 обшуків.
Обшук в домівці Сейтхалілова Рустема вже закінчився. Його вивезли до відділу УФСБ, повідолмяє "Кримська солідарність".
Також закінчився обшук у домі Умерова Шабана, його повезли до відділу УФСБ. Шабану інкримінують ст. 205.5.
Обшук почався близько 6-ї ранку. Було приблизно 10 осіб: поняті, експерти, співробітники ФСБ.
"Провели обшук у будинку, господарських будівлях, перевірили машину, вилучили телефони, паспорт внутрішній і ноутбук. У домі була маленька дитина, але попри це в дім увійшли у взутті", – зазначає "Кримська солідарність".
Закінчився обшук у домі Яячік Едема. На момент обшуку Едема не було вдома.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата