Облгази незаконно донарахували українцям до 10% спожитого газу за грудень-січень, - регулятор
Такі донарахування здійснювали облгази Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської та Чернівецької областей, повідомляє "Громадське".
"У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1-1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів", - повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.
Вона нагадала, що НКРЕКП ініціювало перевірку облгазів, яка розпочнеться на початку березня та триватиме 5 днів. У ході перевірки аналізуватимуть чи правильно облгази розраховували рахунки українцям, а у разі виявлення порушень такі компанії каратимуть.
Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"