Облгази незаконно донарахували українцям до 10% спожитого газу за грудень-січень, - регулятор

Протягом грудня 2018 року - січня 2019 року облгази донарахували споживачам 5-10% спожитого газу за "приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов".

Такі донарахування здійснювали облгази Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської та Чернівецької областей, повідомляє "Громадське".

"У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1-1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів", - повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

Вона нагадала, що НКРЕКП ініціювало перевірку облгазів, яка розпочнеться на початку березня та триватиме 5 днів. У ході перевірки аналізуватимуть чи правильно облгази розраховували рахунки українцям, а у разі виявлення порушень такі компанії каратимуть.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.